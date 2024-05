D’Amico su disavanzo sistema sanitario regionale

Luciano D’Amico

L’Aquila, 22 maggio-Il consigliere regionale Luciano D’Amico commenta quanto emerso nel corso della seduta della V Commissione del Consiglio regionale nel corso della quale si è affrontato il tema del disavanzo del sistema sanitario regionale. D’Amico sottolinea come sia stata confermata la natura “strutturale” del disavanzo delle Asl, continuando però a proporre strumenti di copertura “straordinari” e non ripetitivi.

Questo – prosegue il leader dei partiti di opposizione – rende necessario e urgente un generale ripensamento della gestione del Sistema Sanitario regionale, tanto più che ai valori del disavanzo non sono rapportate le performance dei servizi alla cittadinanza. L’attività di verifica e controllo, esercitata dal Ministero, ha condotto la Regione Abruzzo a coprire il disavanzo di spesa e il centrodestra come soluzione ha programmando, fra l’altro, un taglio lineare di cui non si conosce bene il dettaglio e che certo non si tradurrà in servizi aggiuntivi per la comunità” conclude D’Amico.