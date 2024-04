Sulmona:  D’Aloisio(M5S), a proposito dell’immobile in Via del Conservatorio

Sulmona,18 aprile-Sullo stato dell’edificio di proprietà della Casa Santa sito in Via del Conservatorio a Sulmona il Consigliere comunale Angelo D’Aloisio (M5S) ha indirizzato una sollecitazione al Commissario dell’Ente per rappresentare “lo stato di degrado e abbandono dello stabile di vostra proprietà sito in via Del Conservatorio a Sulmona. Da diversi anni ormai tale edificio versa in uno stato di abbandono e degrado evidente, con gravi conseguenze per l’intera zona circostante.

Inoltre, desidero segnalare – spiega ancora D’Aloisio- il disagio causato dalla chiusura della centralissima traversa di Corso Ovidio. La zona transennata oltre a creare un disagio ai pedoni viene spesso utilizzata come bagno pubblico, creando gravi disagi ai residenti delle strade limitrofe. Mi preme sottolineare che lo stabile e la strada in questione furono chiusi in seguito al sisma del 2009 e da allora non è stato effettuato nessun intervento ad esclusione di alcuni puntellamenti e chiusura della strada.

Non ho contezza di eventuali progetti di recupero o vendita dello stabile, ma allo stesso tempo credo di non esagerare affermando che lo stato attuale delle cose è insostenibile, soprattutto da parte dei commercianti e residenti delle strade limitrofe.

In attesa di ulteriori verifiche sullo stato di eventuali progettazioni per il rispristino definitivo dell’area interessata, conclude,al fine di evitare disagi anche in relazione all’igiene pubblica sia di residenti che commercianti che interfacciano su via del Conservatorio, sono a sollecitare un immediato intervento di ripristino dell’attuale messa in sicurezza in modo da permettere un minimo decoroso ripristino del contesto urbano. Disagi che purtroppo vanno avanti da oltre venti anni.

Confido nel suo intervento per risolvere questa situazione di abbandono e degrado, e resto a disposizione per eventuali chiarimenti o collaborazioni”.