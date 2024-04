La XXIII edizione del Certamen Ovidianum Sulmonense un vero successo

Con la partecipazione di 43 studenti di 12 licei italiani (in rappresentanza di 5 regioni) e di 8 licei stranieri provenienti da 3 nazioni europee: Austria, Germania e Romania.

Sulmona,13 aprile-A scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del XXIII Certamen Ovidianum Sulmonense, concorso internazionale di latino, è Francesco Colucci, del Liceo Classico Melchiorre Delfico di Teramo, che si è aggiudicato il premio di 1.000,00 euro e diploma di merito.

Al secondo posto si è classificat a Chiara Gargiulo, Liceo Terenzio Mamiani di Roma (premio in denaro di 750,00 euro e diploma di merito).

3° classificato: Dominik Wagner, Stiftsgymnasium Kremsmunster, Austria, (premio in denaro di 500,00 euro e diploma di merito);

4° classificato: Giorgia Salvadori, Liceo Terenzio Mamiani di Roma (diploma di merito e dotazione libraria;

5a classificata: Francesca Albano, Liceo Classico Quinto Orazio Flacco di Potenza: diploma di merito;

6a classificata: (diploma di merito)

Diploma di partecipazione ai classificati ex aequo dal 7° al 43° posto.

Tre premi speciali in denaro, in memoria del prof. Giuseppe Di Tommaso e del prof. Achille Marcone, alle migliori traduzioni in lingua straniera:

1) Austria: Dominik Wagner, Stiftsgymnasium Kremsmunster

2) Germania: Raidan Robert Eberling, Nikolaus August Otto Schule di Bad Schwalbach

3) Romania: Ana Carina Niculescu, Collegiul National “Elena Cuza” di Bucarest

Una rara edizione di un’opera di Ovidio, stampata nel ‘500, è stata offerta dal Rotary Club di Sulmona a Niccolò Franco Desiati, studente del Liceo Classico Ovidio, per la migliore posizione in classifica.

Apprezzatissimo, dai numerosi spettatori presenti al Cinema Pacifico, lo spettacolo teatrale “Il mutare delle forme in corpi nuovi” proposto dagli studenti del Liceo Classico “Ovidio” guidati dalla sapiente regia di Mario Massari.

Alla XXIII edizione del Certamen Ovidianum Sulmonense (Sulmona 11, 12 aprile e 13 2024) hanno partecipato 43 studenti di 12 licei italiani (in rappresentanza di 5 regioni) e di 8 licei stranieri provenienti da 3 nazioni europee: Austria, Germania e Romania.