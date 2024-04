Sulmona: nuova crisi al Comune, si è dimesso l’Assessore Accardo

Sulmona, 5 aprile- Tornano a soffiare venti di crisi a Palazzo San Francesco. Nelle ultime ore avrebbe rassegnato le dimissioni da componente la Giunta Muncipale l’Assessore Elio Accardo così come abbiamo letto da qualche parte ( anche questa è un’anomalia strana e di scarso rispetto per i sulmonesi che hanno conosciuto la decisione assunta in modalità diverse). Le ragioni ? Ci interessano poco perché di politico sembra esserci nulla . I primi commenti sembrano attribuire le cause a capricci incredibili ( speriamo di sbagliarci)fra i diversi protagonisti degli inquilini di Palazzo San Francesco

Peccato che in un momento così delicato per la città e dell’intero territorio peligno dove la politica è chiamata a svolgere un ruolo di primissimo piano il Comune si presenta ancora una volta con le ruote sgonfie e quindi indebolita

Vedremo nelle prossime ore cosa intende fare il sindaco per superare la situazione che si è determinata l’importante è muoversi con rapidità e chiarezza di idee