( il caso)- Autonomia, botta e risposta Pd-Marsilio su stipendi docenti abruzzesi

Sulmona, 3 aprile– Sarracino(Pd), grave che Marsilio finga di non sapere che la riforma determinerà differenziazione salariale “Nel corso dell’audizione in commissione Affari costituzionali della Camera sul provvedimento sull’autonomia differenziata è andato in scena, come riferiscono questa sera diverse Agenzie di stampa, un botta e risposta tra il responsabile Mezzogiorno del Pd, Marco Sarracino e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. In particolare, Sarracino ha più volte chiesto al Presidente della Regione Abruzzo di rispondere sulla correttezza di una riforma che arriva persino a determinare differenziazioni salariali tra gli inseganti delle scuole.

“Presidente Marsilio, per lei è giusto che gli inseganti delle scuole abruzzesi vengano pagati meno di quelle del Veneto o più in generale delle regioni del nord? – ha chiesto ripetutamente Sarracino. Davanti all’assenza di risposte e all’evidente imbarazzo per la presenza in commissione del presidente Zaia, Sarracino ha commentato a margine della Commissione attaccando il presidente Marsilio dicendo “non sappiamo se sia più grave che Marsilio non sappia rispondere a questa semplice domanda o il fatto che stia dicendo cose non vere a questa commissione per evidenti imbarazzi politici. Non si può affermare infatti che questo provvedimento non preveda la possibilità di pagare diversamente gli insegnanti da regione in regione, perché purtroppo questo è uno dei grandi problemi del ddl Calderoli. In entrambi i casi abbiamo un serio problema e crediamo che Marsilio dovrebbe andare a spiegare agli inseganti e ai lavoratori dei servizi pubblici abruzzesi che trova corretto che vengano pagati meno dei loro colleghi del Veneto o di altre regioni”