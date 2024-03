Gli azzurri della scherma in ritiro a Sulmona, bella opportunmità per la città

Sulmona,28 marzo- La nostra Città è stata scelta dalla Federazione italiana scherma quale sede del raduno collegiale estivo degli atleti “azzurrini”, i migliori schermitori e le migliori schermitrici under 17 del panorama agonistico italiano. Il raduno è programmato dalla F.I.S. a partire da sabato 29 giugno fino al 5 luglio con gli atleti/e le altlete della Sciabola. A seguire, da domenica 7 luglio fino al 13 stesso mese, avremo a Sulmona i ragazzi e le ragazze del Fioretto.

Una grande soddisfazione che premia, tra l’altro, il grosso impegno coordinato tra l’Amministrazione comunale, l’Associazione schermistica Gymnasium e la Federazione stessa.Avremo in città circa 120 presenze per 15 giorni tra atleti, Tecnici, Dirigenti ed accompagnatori.

Sulmona sarà vissuta a pieno tutti i giorni del raduno, gli ospiti potranno godere delle bellezze della città e del suo comprensorio.

“Nella mia qualità di assessore allo Sport della Città di Sulmona, esprimo grande soddisfazione per questa bella notizia che va ad aggiungersi alle altre in tema di turismo. Sport e Turismo rappresentano un binomio perfetto per implementare le presenze a Sulmona che guarda all’estate prossima con grande entusiasmo ed ottimismo. Ringrazio la F.I.S. e l’Associazione Gymnasium che hanno individuato Sulmona per questo importante ritiro. C’è grande interesse per la nostra Città, sia da parte di tour operator che da parte di associazioni sportive. Stiamo lavorando alacremente per migliorare ancor di più i servizi ed offrire agli ospiti l’accoglienza migliore. Sulmona ha tutto per recitare un ruolo di protagonista e tutti noi dobbiamo crederci ed impegnarci, unendo le sinergie giuste per raggiungere grandi traguardi”. Lo dichiara l’Assessore allo Sport e Turismo Elio Accardo.