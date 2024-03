Sulmona: ‘Controllo del Vicinato’, firmata intesa Comune-Prefettura

Il sindaco di Sulmona G. Di Piero

Sulmona, 27 marzo– Il Sindaco Gianfranco Di Piero, questa mattina in Prefetura dell’Aquila, accompagnato dal Comandante di Polizia Locale, Domenico Giannetta, ha firmato il protocollo d’Intesa tra Amministrazione e Prefettura che dà avvio alla realizzazione del progetto “Controllo del Vicinato”. Il progetto è finalizzato a far fronte all’ondata di furti in appartamento e ad atti vandalici che da qualche tempo agitano la comunità locale e il comprensorio.

Il protocollo d’Intesa era stato approvato dalla Giunta nelle scorse settimane con l’obiettivo di disciplinare le relative attività, investendo i cittadini del ruolo di “sentinelle della legalità”, in piena sintonia con le forze dell’ordine e vietando perciò la formazione e azione di “ronde”, in pattugliamento sul territorio.

I cittadini sono chiamati ad un’attenta sorveglianza sui fatti che accadono nella propria zona di residenza, segnalando ogni atto sospetto alle forze di Polizia che si occuperanno di verificare le segnalazioni. L’iniziativa è importante sia per accrescere la sicurezza collettiva sia per affrontare, in spirito di solidarietà civica, ogni situazione di disagio e di degrado sociale, a tutela in particolare di categorie di cittadini, come minori e anziani.

Resta centrale il ruolo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica per la definizione delle strategie di sicurezza, in relazione alle necessità del territorio. Su richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati, verrà esaminato periodicamente l’andamento dei fenomeni di criminalità, di degrado urbano e di disagio sociale, per poi redigere piani adeguati di sicurezza, attraverso una dettagliata mappatura delle zone di maggiore criticità e dei fatti più gravi.

Le Amministrazioni dovranno creare una rete di cittadinanza attiva, con propri coordinatori, per l’attuazione del progetto “Controllo del Vicinato”.

“La firma del protocollo d’intesa con la Prefettura- ha commentato il sindaco Di Piero– rappresenta un’importante svolta nell’azione di prevenzione di crimini che turbano la comunità cittadina, rischiando di compromettere seriamente la sicurezza collettiva. I cittadini, in forza di questa intesa, potranno essere investite del ruolo di sentinelle della legalità, in stretto contatto con le autorità preposte e le forze dell’ordine. Autorità e cittadini uniti saranno capaci di prevenire crimini e restituire piena tranquillità alla comunità locale, soprattutto a soggetti più deboli ed esposti”.