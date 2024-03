Sulmona: Di Girolamo (M5S) sulla morte del macchinista Antonio D’Acci.

Sulmona, 27 marzo-Ho appreso con dolore e tristezza la notizia della morte di Antonio D’Acci, macchinista che oggi ha perso la vita per un malore improvviso a bordo del treno Pescara-Sulmona. Alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene esprimo sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza. Questo è il momento del silenzio e del dolore, in attesa che si faccia piena luce su quanto accaduto.Lo scrive in una nota la senatrice sulmonese Gabriella Di Girolamo (M5S)

“Deve al contempo necessariamente essere momento di riflessione- aggiunge- sulle azioni da mettere in campo.Noi del Movimento 5 Stelle in questa legislatura abbiamo depositato una mozione, a prima firma della nostra Elisa Pirro, in cui si chiede l’impegno del governo a includere i lavoratori turnisti del settore ferroviario tra le categorie di lavoro usurante; a porre in essere interventi legislativi volti a disciplinare in modo più coerente con le caratteristiche del lavoro svolto la gestione dei turni e dei riposi del personale viaggiante con specifico riguardo alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori interessati, con un occhio di riguardo ai lavoratori particolarmente fragili; a colmare il vuoto normativo esistente in ordine al soccorso al macchinista sia nei treni viaggiatori che nei treni merci; a prevedere una differente disciplina dei turni di lavoro dei macchinisti e capitreno, in considerazione dei rischi cui sono costantemente sottoposti”.