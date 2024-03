Caro Presidente, altro che tre mari. Riparartire  invece dalla Coesione territoriale

La sollecitazione-provocazione arriva con una lettera aperta al Presidente Marsilio da Gianni Natale che da anni si batte con il Movimento “ Ripensiamo il territorio” per rafforzare il ruolo dei territori e sopratutto della politica di programmazione .Lo ha fatto a conclusione della campagna elettorale proprio per aprire, probabilmente,attorno a queste problematiche le giuste riflessioni

Sulmona, 23 marzo– “ In questa tornata elettorale ha tenuto banco questo argomento col tentativo di ridicolizzare il Presidente. In realtà, crediamo che lui abbia usato l’affermazione circa l’Abruzzo “circondato da 3 mari” per lanciare un suo pensiero/progetto per l’Abruzzo con un’iperbole che voleva dire che in termini di sviluppo futuro l’Abruzzo potrebbe essere inserito in un VISIONE di sistema più ampia, in una Coesione territoriale con altri territori e guardando i mari Adriatico, Ionio e Tirreno in un’ottica diversa innovativa e futuribile, che ci doterebbe di potenzialità mai sperate o sognate.” Inizia così la nota di Gianni Natale ( Ripensiamo il territorio) che in passato si era reso protagonista con una serie di battaglie sulla fusione dei piccoli comuni, sul progetto insieme all’Università di Chieti ed il prof. Mascarucci per la Istituzione delle sette aree funzionali, sui temi dello spopolamento

“Ciò detto, troviamo strano – aggiunge- che non abbia sentito interesse e dovere democratico e politico di esplicitare e spiegare che ci fosse un senso serio nella cosa e ci siamo chiesti il perché. Ce lo siamo chiesti come Associazione “Ripensiamo il Territorio” che da oltre 12 anni, continuiamo a perseguire la politica e Mission di fondere i territori e lanciare nuove innovative Visioni di sviluppo allargate, uscendo dalle solite gabbie mentali campanilistiche.

Bene, riteniamo corretto politicamente e in tal senso ci muoviamo con i cittadini che ci stanno, a produrre un sano e doveroso confronto di sfida politica positiva, sulla nostra e, speriamo, Sua visione tematica vedendola in nuce costruttiva, al di là di qualsiasi inutile battibecco elettorale per nulla politico.

Siamo certi che da Presidente ora senta il dovere di far crescere nei cittadini a cui si rivolgeva, questa istanza costruttiva riguardante un Futuro importante di crescita, pregno di speranze per la ns regione ed attorno a cui riunirsi con entusiasmo.Ci permettiamo perciò di stimolarla oggi, con l’atmosfera più tranquilla, post elettorale, su questo tema che la nostra mission ci indica con onestà intellettuale, ed a favore dei cittadini

Sarebbe per tutti un momento di maturità politica e crescita generale- conclude– aprire un dibattito simile, fatto di contenuti espansivi.Facciamo fiducia perciò che il Presidente comprenderà questo nostro ns tentativo Civico, Associativo, Sano e Costruttivo, scevro da dietrologie ideologiche ed aprioristiche.Sarebbe un atto più che politico, addirittura culturale per cui tutte le forze politiche e associative potrebbero dare il loro apporto, noi compresi.