Sulmona, completati i lavori nei giardini di piazza Annunziata

Sulmona, 22 marzo- E’ primavera e tornano a vivere i due giardini di piazza Annunziata. Nei tempi previsti ilrifacimento delle aree verdi è stato realizzato dalla ditta Mantoverde di Sulmona.

Il lavoro è consistito nella revisione dell’impianto di irrigazione, ormai obsoleto, nel ripristino delvano elettrico, con programmazione della centralina. Inoltre è stata operata la potatura di contenimento delle piante esistenti, la posa in opera di bordura in lamiera, per separare prato e aiuole, la messa a dimora di circa seicento erbacee perenni, vangatura e livellamento del terreno,posa e messa a dimora di tappeto erboso, con concimazione e rullatura. Intorno alle rinnovate aiuole saranno fissati cartelli che vietano sia alle persone che ai cani di calpestarle.

Anche l’occhiodelle telecamere farà da deterrente per eventuali comportamenti incivili che, in passato, hannodi fatto distrutto le aiuole e per questo rimaste a lungo tempo abbandonate.Il restauro dei giardini rende piazza Annunziata più ordinata e accogliente, soprattutto in un momento di grande attrazione e attenzione verso la Città ed in particolare verso monumenti e angoli più suggestivi del centro storico.

L’area di cantiere sarà smantellata nella giornata di oggi, venerdi 22 marzo e sarà sostituita da transenne che saranno posizionate fino al mattino di sabato 30, giorno in cui le aree saranno libere e restituite alla città.