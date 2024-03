 Sulmona:verso il nuovo Piano Commerciale. Era fermo da 2005

Sulmona, 15 marzo- In due occasioni, nei giorni scorsi, gli Assessori Sergio Berardi ed Elio Accardo hanno incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria insieme a tecnici del Comune e all’Architetto Marcello Borrone, incaricato della redazione del Piano.

Agli Assessori e all’Architetto Borrone i rappresentanti delle associazioni hanno presentato le loro istanze e necessità da recepire nella redazione del Piano del Commercio.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà da parte dell’Amministrazione di promuovere, attraverso il Piano, azioni volte a favorire la ripresa di un settore che da qualche anno soffre di una crisi che rivela connotati strutturali. Per questo, anche per consentire un uso responsabile della Città, sono state richieste al progettista del Piano norme intese a favorire una riaggregazione territoriale degli esercizi commerciali, al fine di rigenerare quel Centro Commerciale Diffuso rappresentato dalla Città, in particolare quella storica.

Nello stesso incontro è stato annunciato il prossimo varo di un Regolamento teso alla salvaguardia dell’immagine della Città, nel quale il commercio viene riconosciuto come elemento fondamentale della identità della nostra comunità.