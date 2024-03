Elezioni: 1628 sezioni su 1634, Marsilio al 53,5%, D’Amico al 46,5%. I supervotati ( prime indicazioni)

Sulmona,11 marzo– Continuano le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni regionali in Abruzzo, ormai verso le battute finali,quando sono state scrutinate 1.628 sezioni su 1.634, il candidato della coalizione di centrodestra Marco Marsilio ha raccolto il 53,5 per cento dei voti.

Luciano D’Amico, sostenuto dal centrosinistra e dagli altri partiti di opposizione, in quello che e’ stato definito il campo largo con Pd, M5s, Azione, Italia viva e Alleanza Verdi Sinistra, ha raggiunto il 46,5 per cento. ( segue)

I supervotati fra i due schieramenti, prime indicazioni

Sulmona, 11 marzo- Intanto in queste ore cominicia a delinearsi anche il quadro dei piu’ votati fra i tanti candidati dei diversi partiti delle due coalizioni. Il primato finora( quando mancano pochissime sezioni) ancora da scrutinare) appartiene all’Assessore regionale,marsicano, Mario Quaglieri di Fdi che ha superato la soglia delle 11 mila preferenze), il secondo piu’ votato sempre all’interno della coalzione di centro destra è Paolo Gatti, nella circoscrizione di Teramo con passate esperienze in Consiglio e Giunta regionale Gatti (Fdi) si attesta al momento sulle 9900 preferenze; seguito dal vicepresidente vicario del Consiglio regionale uscente, Roberto Santangelo (Fi), con 9.505 preferenze nella circoscrizione dell’Aquila quando mancano ancora tre sezioni da scrutinare. Supera le ottomila preferenze il presidente del consiglio regionale uscente, Lorenzo Sospiri (Fi), che si attesta a 8.821 voti quando manca ancora una sezione da scrutinare.

Nello schieramento di centrosinistra il più votato è il consigliere uscente del Pd, Antonio Blasioli con 9.885 preferenze, nella circoscrizione di Pescara quando manca ancora da scrutinare una sezione.Sempre nel centrosinistra il secondo più votato per il momento è il consigliere regionale uscente Sandro Mariani (Pd) con 6.846 preferenze nella circoscrizione di Teramo, quando mancano ancora una cinquantina di sezioni da scrutinare, seguito dall’ex segretario regionale del Pd, Silvio Paolucci, con 6.773 preferenze nella circoscrizione di Chieti, quando mancano ancora una ottantina di sezioni da scrutinare +++. ( segue)+++