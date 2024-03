Sulmona,29 febbraio- “Le ferrovie che compaiono e scompaiono a seconda del ciclo elettorale rappresentano uno dei tanti scandali italiani. Tra l’altro a queste prese in giro non crede più nessuno”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, commenta sui social il finanziamento arrivato questa mattina dal Cipess della ferrovia Roma-Pescara e di altre opere in Abruzzo, dove si vota per le regionali il 10 marzo.