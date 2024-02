Regionali: D’Andrea(M5S), dalla Sardegna è partito un segnale importante

Attilio D’Andrea

Sulmona,27 febbraio-La vittoria in Sardegna delle forze del centrosinistra con la candidata M5S Alessandra Todde, è un segnale di risveglio di tutte le anime progressiste che prendono coscienza di quanto il centrodestra abbia amministrato male e di come la propaganda fatta in campagna elettorale dal Governo Meloni si stia lentamente dimostrando un cumulo di menzogne utilizzate per ottenere consenso, che oggi comincia a sciogliersi come neve al sole appena posta davanti ai problemi che affliggono il nostro Paese.

Anche il dato della maggiore affluenza è sintomo di risveglio di un popolo che non si arrende, e forse questo è il dato che, ad ogni modo chiunque, a prescindere dalla vittoria, dovrebbe festeggiare. Conosco Alessandra e sono certo che la pensa come me.

La nostra Regione rispecchia molto il territorio sardo, oltre ad avere come noi una bassa popolazione per km², è caratterizzata da aree interne con caratteristiche molto simili alla nostra provincia aquilana, dove la garanzia dei diritti sanciti nella nostra carta costituzionale sono stati ridotti all’osso, sanità e mobilità in primis, e il mal governo non ha fatto altro che peggiorare le condizioni di vita di tutti noi, senza alcuna visione per il futuro, sia esso a medio o a lungo termine.

Alla luce di questo risultato, sono molto fiducioso per quello che può accadere qui il prossimo 10 Marzo: una chiara bocciatura al governo Marsilio per quanto fatto ma soprattutto per quanto non fatto, come per le politiche dei fondi a pioggia senza alcuna progettazione o per il completo abbandono delle aree interne-

Auguro un buon lavoro alla Presidente Todde, alla sua prossima Giunta e al Consiglio Regionale sardo.

Coordinatore M5S Provincia dell’Aquila Candidato alle Prossime Elezioni Regionale del 10 Marzo