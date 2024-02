Sulmona,27 febbraio- C’era da aspettarselo che dopo tante battaglie portate avanti negli ultimi cinque anni e dopo aver valutato il lavoro svolto dal Consiglio regionale i Comitati cittadini per l’ambiente, a conclusione della campagna elettorale , presentassero al Governatore abruzzese, Marco Marsilio, il conto delle cose non fatte ( tante) ed i risultati (scarsi) per Sulmona ed il Centro Abruzzo. Il documento da titolo “ Grazie Marsilio” è abbastanza originale mentre il contenuto invita alla riflessione attenta. Certamente ognuno la puo’ pensare come vuole e applaudire amici e nemici di Sulmona ma alcuni aspetti di questa vicenda del gasdotto peseranno tanto sulle prospettive di questa città.

Grazie Marsilio per aver spalancato le porte alla Snam

Grazie Marsilio per aver regalato all’Abruzzo il pezzo pi lungo di un metanodotto di 430 chilometri da Sulmona a Minerbio

Grazie Marsilio per aver donato a Sulmona una centrale a gas che, con le sue esalazioni, renderà più respirabile l’aria della Valle Peligna.

Grazie Marsilio per aver tutelato l’Orso bruno marsicano sottraendogli, attraverso la centrale, una parte importante del suo corridoio faunistico.

Grazie Marsilio per aver protetto il nostro patrimonio archeologico che sarà seppellito sotto tonnellate di cemento della centrale.

Grazie Marsilio per aver difeso l’ambiente e gli ecosistemi dell’Appennino attraverso il taglio di milioni di alberi per far passare il metanodotto.

Grazie Marsilio per aver aggiunto a territori già fortemente esposti al rischio sismico ulteriori rischi derivanti da impianti pericolosi.

Grazie Marsilio per aver aiutato la Snam a sperperare due miliardi e cinquecento milioni di euro per un’opera totalmente inutile e che sarà pagata dai cittadini.

Grazie Marsilio per aver riunito i sindaci una sola volta e unicamente per discutere delle “compensazioni”, cioè di come spendere i trenta denari del tradimento.

Grazie Marsilio per non aver promosso alcun ricorso alla giustizia amministrativa contro la centrale e il metanodotto.

Grazie Marsilio per il livello di democrazia dimostrato nei cinque anni da presidente di Regione e quindi per non averci mai ricevuto per discutere del progetto Snam.

Grazie Marsilio per aver svolto egregiamente il ruolo di zerbino, fedele esecutore degli ordini venuti dal governo nazionale.

Affidereste le chiavi di casa vostra a un uomo così?

Comitati cittadini per l’ambiente