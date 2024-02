Vicenda Palazzo Portoghesi, per Alosio(M5S) “  dopo cinque anni la Regione non ha fatto nulla”                                                                             

Continua la polemica sulle responsabilità politiche per la mancata soluzione al problema-

Sulmona,21 febbraio”Come tutti sanno, la giunta Marsilio aveva già preso un impegno per la riapertura di questo spazio attraverso gli ex Assessori Regionali Liris e Febbo. Impegno preso in risposta ad un’interrogazione in Regione presentata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle. Lo ricorda oggi Angelo Aloisio Cappgruppo M5S in Consiglio comunale a Sulmona intervenendo nel dibattito in atto sulla mancata riapertura di Palazzo Portoghesi sede dell’Agenzia di Promozione Culturale in città ( Piazza Venezuela)

“ Dispiace dover continuare ad evidenziare- aggiunge Aloisio- che la riapertura di Palazzo Portoghesi era e ed è ancora prevista non con finanziamenti diretti, ma subordinata alla vendita di un altro immobile sempre di proprietà di Regione Abruzzo. Questo modo di agire la dice lunga sull’idea di cultura, spazi e pianificazione della Giunta Marsilio. E’ strumentale, propagandistica e superficiale la prova di difesa che il collega Masci ha cercato di fare nei confronti del Candidato di Fratelli D’Italia perché, se è vero come è vero che Verrecchia è entrato solo di recente in Consiglio Regionale, è allo stesso modo vero che lo stesso sia parte attiva della dirigenza di Fratelli d’Italia e, nonostante questo importante se pur solo interno al suo partito ruolo politico , non sia stato in grado di trovare una soluzione al problema per la riapertura di Palazzo Portoghesi a Sulmona



Probabilmente Fratelli D’Italia Sulmona- continua Aloisio– essendo impegnata in confronti serrati con i propri dirigenti provinciali e regionali per equilibri tutti interni al partito, oltre a non aver avuto modo di conoscere e leggere gli indirizzi del Governo Regionale a guida Marsilio per la soluzione della vicenda di Palazzo Portoghesi a Sulmona, non ha avuto neanche la forza di esprimere per le prossime elezioni regionali un candidato maschile del Centro Abruzzo, tanto da sostenere l’ex Consigliere Regionale uscente Verrecchia originario della Marsica. Candidato che onestamente, non avendolo mai visto prima a Sulmona e mai sentito occuparsi durante il suo precedente mandato dei problemi della nostra città, ci permettiamo di diffidare.



È grave che la riapertura di questo spazio fondamentale per l’aggregazione culturale nella nostra Città venga messa in subordine alla vendita di un immobile e non finanziata direttamente, chissà, forse selezionando meglio i contributi dati nell’ultima seduta del Consiglio Regionale, si sarebbero potute trovare le risorse necessarie.Chiediamo rispetto per i cittadini oltre ad una maggiore attenzione e impegno costante per la salvaguardia del patrimonio culturale della nostra Regione non finalizzato solo a qualche consenso in più per queste elezioni. L’importanza di Palazzo Portoghesi va oltre le questioni politiche e amministrative, è un patrimonio che va tutelato e valorizzato per le generazioni future”.