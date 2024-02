Sulmona: dopo 25 anni il canile comunale sarà’ messo a norma. Finalmente!!

– I lavori al via dalla prossima settimana-

Ilenia Rico Assessore comunale ai LL.PP.

Sulmona,21 febbraio– Dalla prossima settimana saranno avviati i lavori di messa a norma del canile comunale di Noce Mattei, ma già da domani saranno effettuati i sopralluoghi necessari per definire le procedure di sistemazione e movimentazione interna dei cani, per tutelarne la salute durante il decorso dei lavori. Per la prima volta, trascorsi ben 25 anni dall’apertura del canile, si procederà alla messa a norma, dopo che la Giunta, nel novembre scorso, ha approvato il progetto che darà un volto nuovo alla struttura.

I lavori, su progetto dell’Architetto Luigi Biagi, saranno eseguiti dall’impresa Rimoter, per un importo di 91.450,26 euro. I lavori consisteranno nell’innalzamento delle recinzioni, interne ed esterne, nel ripristino degli ambulatori, nella realizzazione dell’area di sgambamento e di isolamento per i cani da accogliere e per quelli che presentano particolari problemi o sofferenti di malattie.

Con la messa a norma del canile si risolve una situazione di stallo durata diversi anni.

“Sono molto soddisfatta dell’avvio di questo cantiere, che pone fine ad una situazione che si protraeva da troppo tempo. Il Comune di Sulmona, in 25 anni, è stato destinatario di esposti e proteste delle diverse associazioni animaliste e di diversi cittadini. L’Amministrazione, in questo modo, dà una risposta concreta a tutte le problematiche che hanno segnato il canile da oltre venti anni, con l’adeguamento igienico-sanitario della struttura di Noce Mattei, a tutela della salute dei cani e della piena igienicità degli spazi nei quali sono ospitati”. Così in una nota l’Assessore comunale ai Lavori Pubblici Ilenia Rico