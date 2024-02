Land Mabart: il mondo della scuola a bordo della Transiberiana d’Italia.

Un corso di formazione dell’IIS “Ovidio” porterà oltre 350 persone di tutta Italia sul treno storico d’Abruzzo

Sulmona,20 febbraio-. Dirigenti, docenti e studenti di tutta Italia, 350 in tutto, si sono dati appuntamento, oggi e domani, in città per una formazione sulla didattica digitale innovativa: si tratta del corso “Land Mabart”. Fa parte del più ampio programma “Mountain of Data (MOD)”, coordinato dall’Istituto “Ovidio” di Sulmona, una delle scuole polo, a livello nazionale, per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale del PNRR Istruzione. Innovazione sì, ma anche storia e tradizione: l’eccezionalità del percorso è che la seconda parte si terrà infatti domani a bordo del treno storico della “Transiberiana d’Italia”.

La residenza artistica “Land Mabart” è infatti un percorso innovativo, sperimentale e residenziale di formazione che coniuga l’Outodoor learning, un laboratorio di mappatura collettiva e partecipata di un luogo, con l’Art Based Learning, processo finalizzato alla produzione artistica collaborativa di opere di Land Art contemporanea.

Il corso, tenuto dai formatori Lorenzo Micheli e Massimiliano Ventimiglia, si articola in due parti. La prima si è tenuta oggi, all’Hotel Meeting, parte in presenza e parte in modalità da remoto. La seconda e conclusiva sessione si terrà domani dalle 10:00 alle ore 18:00 a bordo delle carrozze del treno storico della linea Sulmona-Castel di Sangro. Un viaggio formativo per esplorare gli ambienti circostanti, investigando le diverse interazioni tra arte, natura e tecnologia: una prospettiva unica per esplorare il territorio. I lavori culmineranno con un incontro digitale programmato all’inizio di marzo (terza sessione), durante il quale verranno presentate le opere d’arte realizzate durante l’esperienza formativa. La partenza è prevista alle ore 10, dalla stazione di Sulmona. Da qui, a bordo di cinque carrozze del treno storico, dirigenti scolastici, studenti e docenti raggiungeranno Pettorano sul Gizio, Cansano e Campo di Giove. Dopo la stazione di Palena, il treno toccherà le località di Rivisondoli-Pescocostanzo e Roccaraso, prima di terminare il suo viaggio di andata a Castel di Sangro. L’Istituto Alberghiero di Roccaraso le sue porte a tutti i partecipanti per una sosta gustosa.

“Grazie all’Usr Abruzzo, all’Istituto Alberghiero di Roccaraso, alle Scuole abruzzesi, alle delegazioni provenienti dal Piemonte, dal Veneto, dall’Emilia Romagna, dalle Marche, dal Lazio, dal Molise, dalla Campania, dalla Calabria, dalla Sicilia e dalla Sardegna”, commenta il Dirigente scolastico, Caterina Fantauzzi, “che hanno accolto questa proposta formativa così interessante e innovativa. Mountain of data domani sarà sulla Transiberiana d’Italia e in tutte le stazioni della linea ferroviaria per una interessante esperienza di outodoor learning”.