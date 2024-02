Sulmona ha perso altra popolazione ed è scesa sotto i 22 mila abitanti. Ed ora ?

secondo fonti Istat a Novembre 2023 il dato preciso è 21.993

Sulmona, 15 febbraio-E’ delle ultime ore la notizia secondo la quale ( fonte Istat) la popolazione di Sulmona a Novembre 2023 è scesa sotto i 22.000 abitanti.

Per la precisione a 21.933. Da una prima lettura la rivelazione puo’ apparire di poco conto per quanti non seguono da vicino le alterne vicende che riguardano la nostra città invece è di una gravità preoccupante spratutto per le ipotesi dall’ultimo report presentato dal prof. Ronci nelle settimane scorse che avevano rivelato il quadro pesante che si va delineando per l’Abruzzo e sopratutt o per la nostra città nei prossimi anni quando a dicembre del 2041, ovvero fra 19 anni , la regione complessivamente avrà perso 100 mila abitanti mentre Sulmona perdendo 1/4 della sua popolazione esubirà una flessione pesante e si attesterà all’ultimo posto nell’apposita graduatoria delle città abruzzesi , con 16.744 abitanti circa

E mentre questi scenari destano preoccupazioni fra i cittadini abruzzesi la politica a tutti i livelli (Comune,Regione,Governo) non si accorge di nulla,continua a “ macinare acqua”, a far finta di niente ed appare incapace di proporre qualche strategia che riaccenda le speranze.

D’altra parte poi la Regione che in questi anni ha brillato per la scarsa attenzione nei confronti della nostra città,alcuni consiglieri e perfino alcuni Assessori regionali in questi giorni di campagna elettorale balbettano cose strane quando parlano di spopolamento di città o dei piccoli borghi, di aree interne e perfino di Aree funzionali ( che sono cose diverse ) ma nessuno è capace di raccontare un’idea utile che puo’ aver giovato ad allentare il fenomeno.

Eppure ( scommettiamo?) la città anche in questa occasione sarà generosa e riempirà tutti con tanti consensi da portare lontano da Sulmona salvo poi iniziare di nuovo a lamentarsi e piangersi addosso. Ne riparleremo