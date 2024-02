Aggressione personale sanitario negli Ospedali di Avezzano e l’Aquila: la solidarietà di Verrecchia (Fdi)

Sulmona, 14 febbraio- “Ieri mi sono recato all’ospedale di Avezzano e oggi nel nosocomio dell’Aquila per testimoniare solidarietà ai medici che sono stati aggrediti nei giorni scorsi. Si tratta di episodi che non devono più verificarsi e che vedono come malcapitati protagonisti i rappresentanti di una categoria troppo importante per la nostra società. Bene ha fatto la Direzione della Asl a raccordarsi con la Prefettura per addivenire a una soluzione in termini di maggiore sicurezza per il personale medico e paramedico e soprattutto dei pronto soccorso. Lavoratori che sono quotidianamente in prima linea e per questo vengono spesso presi di mira con vili attacchi verbali e non solo. Non è più accettabile che questi episodi continuino a verificarsi”. Così il capogruppo di FdI in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.