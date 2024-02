Sulmona,10 febbraio- Secondo un recente studio della Cisl scuola in Abruzzo sono 13081 gli aspiranti docenti in Abruzzo per 404 posti disponibili per i prossimi concorsi per il personale docente.

Solo il 3% dei partecipanti al concorso riuscirà ad ottenere l’assunzione a tempo indeterminato, con una media di 32 aspiranƟ per ogni singolo posto a concorso.

All’infanzia 53 aspiranti per ogni posto a concorso, alla primaria 49, alle medie 34 per ogni posto ed alle superiori 22 per ogni posto.