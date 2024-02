La bella giornata di Luciano D’Amico in Valle peligna

Una serie di incontri prima a Scanno, poi ad Introdacqua e Pacentro. Un’occasione molto utile per incontrare amministratori e cittadini con i quali confrontarsi, raccogliere suggerimenti, proposte e anche critiche su una Regione troppo assente,ma anche distrtta e poco sensibile, sulle tante emerge di questo territorio straordinario che negli ultimi anni si sono incrociate. Poi l’invito a tutti:” lavoriamo insieme su un progetto utile capace di restituire le giuste speranze a queste comunità delle aree interne, frenare lo spopolamento, creare le condizioni per arrestare la fuga dei giovani “ E ovviamente tante altre cose

Sulmona, 8 febbraio- Non si è sottratto al confronto il candidato presidente Luciano D’Amico che oggi ha incontrato le comunitá della Valle del Sagittario, di Introdacqua e di Pacentro dove, insieme ai candidati consiglieri, Guido Angelilli, Attilio D’Andrea, Daniele Di Bartolo e Marialisa Paolilli ha partecipato al pranzo organizzato in piazza del Popolo.

D’Amico ha risposto al comitato del Morrone, rappresentato da Augusto Fidanza, impegnandosi a rendere sostenibile per l’ambiente e per i cittadini, l’impianto di trattamento dei rifiuti di Noce Mattei e poi, rispondendo al segretario provinciale della Cgil Francesco Marelli, ha ribadito che il diritto alle cure deve esse garantito a tutti il “che non significa avere un ospedale sotto casa ma fare decollare il servizio di continuità assistenziale”.

E questi sono solo alcuni degli argomenti trattati dal candidato presidente che ha parlato anche di turismo, ambiente e mobilità raccogliendo i consensi di tutti i presenti.



Prof. Luciano D’Amico

Per Guido Angelilli “È stata una giornata importante quella di oggi. Guardare negli occhi i nostri interlocutori, ascoltare dalla loro voce le istanze del territorio, vederli convinti delle risposte che diamo e del progetto che vogliamo realizzare quando andremo in Regione, infonde energia e ottimismo. Un grazie va a tutti coloro che stanno contribuendo alla riuscita del nostro programma e che giorno dopo giorno ci dimostrano il loro impegno e la loro affidabilità. Con il nostro candidato presidente riusciremo a restituire voce alle aree interne del centro Abruzzo. Insieme per non lasciare indietro nessuno”

A conclusione della giornata è stato annunciato i un nuovo appuntamento per sabato, 10 febbraio alle 19, quando a Sulmona, per l’inaugurazione del comitato in corso Ovidio 219, tornerà Luciano D’Amico