Quanto si spende per l’energia elettrica e gas ? Se ne parlerà martedì prossimo a Sulmona

Sulmona, 3 febbraio- Se ne parlerà il prossimo Martedì 6 Febbraio, alle ore 10,00, presso la Sede della CGIL di Sulmona in Vico del Vecchio, in una iniziativa promossa dalla Federconsumatori Abruzzo e dal Sindacato dei Pensionati della CGIL.

Come a tutti noto dal 10 gennaio scorso è finito il mercato tutelato per il gas, dal primo luglio prossimo finirà quello per la luce elettrica. Entrambi prevedevano regole e prezzi fissati dall’Autorità dell’Energia.

Con il passaggio al mercato libero si apre una fase molto delicata, che avrà un impatto considerevole sulle condizioni economiche di milioni di persone. Sulle opzioni possibili, tra l’altro, regna grande confusione anche per le informazioni che sono poche e non sempre chiare.

Sottoscrivere un contratto per la fornitura di energia elettrica e gas non è cosa da poco e l’inganno è dietro l’angolo: per evitare di fare la scelta sbagliata, è opportuno dedicare del tempo alla lettura accurata del contratto, senza alcuna fretta. Per questo è necessario procedere con attenzione nella firma di contratti suggeriti telefonicamente o da operatori che si presentano presso le abitazioni.

Con la Relazione della Dott.ssa Donatella Sarra, sulla fine del Mercato tutelato e l’istituzione del servizio di tutela delle vulnerabilità, Bonus Sociale e Bonus salute, si provvederà a fornire adeguate e corrette in formazioni sulle scelte la compiere da parte degli utenti, in particolare si illustreranno le particolari esenzioni per le persone anziane e fragili.