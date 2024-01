Sulmona: la Giunta  approva e rinnova i progetti utili alla collettività

Sulmona,31 gennaio– La Giunta comunale, ha approvato, questa mattina, le schede progettuali, relative alle nuove misure attive, “assegno di inclusione” e “supporto formazione e lavoro”. Saranno quindi ripristinati i Progetti Utili alla Collettività.

I servizi nei quali i percettori dell’assegno di inclusione saranno destinati sono: guardiania, supporto alle attività museali, manutenzione nei parchi e nelle aree attrezzate, “Lavoriamo in Comune”, “Dare una mano ai bambini”, manutenzione verde pubblico.Gli operatori Puc saranno impegnati in questi progetti, che per il Comune avranno costo zero.

Il primo progetto ha come scopo quello di potenziare le attività di guardiania negli ambienti comunali. Il personale richiesto sarà a supporto di quello già adibito a servizio nei vari edifici comunali (SEDE Via Mazara, sede Caserma Pace, Sede Ufficio Trasporti, Cimitero Comunale e tutte le sedi dei locali comunali) Il progetto tende a migliorare la fruizione dei luoghi pubblici sviluppando nel cittadino il senso di appartenenza alla comunità locale. Promuove il senso civico e la cooperazione tra i cittadini

Il supporto alle attività museali consiste in servizi di vigilanza, presidio e assistenza al pubblico dei Musei presenti sul territorio comunale

Il progetto “Lavoriamo in Comune” prevede servizi di restauro e mantenimento di barriere in muratura e staccionate, pitturazione cancelli e ringhiere, pulizia dei cortili scolastici, rimozione di tag e graffiti dagli edifici pubblici e dai luoghi di transito, tinteggiatura di locali scolastici e di proprietà comunale, Pulizia e riordino di ambienti pubblici, posizionamento e ricollocazione nei magazzini delle transenne, segnali ed altro materiale.

“Dare una mano ai bambini” sarà fornire un controllo e una vigilanza ai bambini al di fuori delle scuole presenti sul territorio comunale al fine di fornire un clima di sicurezza e migliorare la qualità dei servizi sul territorio comunale

Infine il progetto di manutenzione del verde pubblico consisterà nei servizi di raccolta di rifiuti abbandonati presso parchi, aree verdi, luoghi di sosta e transito, manutenzione del verde pubblico nelle aree comuni quali parchi pubblici, aiuole, rotatorie, giardini comunali, compreso le aree cimiteriali. Pulizia degli ambienti e posizionamento di attrezzature, supporto nella organizzazione di eventi anche di educazione ambientale.