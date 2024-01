La protesta degli agricoltori in Alto Sangro. La solidarietà di Angelilli

Sulmona, 29 gennaio-“Ascoltare e tutelare gli agricoltori e gli allevatori. La richiesta d’aiuto della categoria non può più essere silenziata. La protesta che parte proprio dalle aree interne dell’Abruzzo non è un caso. “Prima gli agricoltori e gli allevatori della Valle Peligna e, domani, gli agricoltori ed allevatori dell’alto Sangro e dell’Altopiano delle Cinque Miglia- spiega Guido Angelilli sindaco di Pacentro e candidato Pd alle prpssime regionali- che si sono dati appuntamento con i propri trattori lungo la Statale 17 per protestare contro l’applicazione delle accise sui carburanti agricoli, contro la riforma della Politica Agricola Comune (Pac), sull’applicazione Irpef e sui tagli al settore; stanno mettendo in evidenza la mancanza di attenzione e risposte da parte del ministro dell’Agricoltura che avrebbe dovuto tutelare chi lavora e produce prodotti tipici del territorio. Naturalmente, il governo regionale di centrodestra, finge di non sentire allineandosi alle direttive del governo centrale senza battere ciglio.L’agricoltura e la zootecnia sono settori trainanti dell’economia del centro Abruzzo. La qualità dei prodotti, la loro tipicità, rappresentano una eccellenza per l’intera regione ma il governo Marsilio non ha messo in campo una sola azione concreta a loro tutela. Ci faremo portavoce dei nostri agricoltori e allevatori: insieme a Luciano D’Amico ascolteremo, discuteremo ed elaboreremo gli scenari per il prossimo futuro”.