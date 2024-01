Regionali: Anche Antonio Ginnetti in corsa per l’Emiciclo

Antonio Ginnetti

Sulmona, 27 gennaio-Il segretario provinciale della Uil Fpl Antonio Ginnetti, sindacalista di lungo corso, sarà candidato alle elezioni regionali del prossimo 10 marzo, nel collegio aquilano della lista “Abruzzo Insieme”, a sostegno del candidato presidente Luciano D’Amico.Oltre 20 anni di attività sindacale per Ginnetti, sempre al fianco dei più deboli e a sostegno delle aree interne della provincia dell’Aquila.

“La mia storia racconta più fatti che parole – spiega Ginnetti – Dopo 20 anni di attivitá sindacale a sostegno di lavoratori e cittadini, ho deciso di mettere la mia esperienza professionale al servizio delle persone e soprattutto dei più deboli, rappresentando in particolar modo tutte le difficoltà delle aree interne della regione dal diritto alla sanità, ai trasporti, dalla scuola alle infrastrutture, dall’industria all’agricoltura. La politica con la “P” maiuscola, deve tornare a intercettare e risolvere i problemi dei cittadini con lungimiranza e con un’attenta programmazione per evitare che i territori dell’Abruzzo interno, già duramente provati dall’orografia e dalla mancanza di servizi, collassino definitivamente. Un lavoro complesso con all’orizzonte una dura battaglia contro l’autonomia differenziata che andrebbe a colpire inesorabilmente la nostra regione, ma soprattutto i territori delle aree interne, deboli in termini di servizi, di sanità e di economia. Insieme, rendiamo forti le aree interne”.