Sulmona: parcheggio S. Chiara, partono i lavori

Sulmona, 22 gennaio- È imminente l’avvio dei lavori di rinforzo strutturale su diciotto pilastri del parcheggio coperto di S. Chiara. L’Amministrazione infatti, proprio in queste ore, per il tramite degli Uffici, sta predisponendo gli atti per l’affidamento dei lavori alla ditta Zappa Benedetto srl di Sulmona, che ha manifestato la propria disponibilità all’esecuzione delle opere. Lo annuncia l’Assessore ai Lavori Pubblici Ilenia Rico.

“Abbiamo lavorato in perfetta sinergia con gli Uffici della III Ripartizione, per sciogliere in tempi rapidi il nodo dei lavori da eseguire sul parcheggio coperto di Santa Chiara, una delle priorità che mi sono trovata ad affrontare già dall’inizio del mandato.

Il parcheggio- ha spiegato l’Assessore Ilenia Rico- rappresenta un punto nevralgico per la Città; per questo contiamo di poter riconsegnare la struttura alla sua piena fruibilità in occasione delle festività pasquali, per offrire un efficace servizio, soprattutto ai turisti che, come da tradizione, arriveranno in quel periodo nella nostra Città.

Seguirò da vicino l’evolversi dei lavori, per cogliere questo obiettivo tanto atteso dalla comunità sulmonese”.