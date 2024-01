Santangelo (FI) su  aree interne e spopolamento, investire su famiglia e la natalità

Roberto Santangelo (Vice Presidente Consiglio regionale)

Sulmona, 18 gennaio- “Grazie alla Legge di Bilancio 2024 è possibile investire sulla famiglia e la natalità, per contrastare, con misure concrete, lo spopolamento delle aree interne e l’inverno demografico”.

A dirlo è Roberto Santangelo, Vicepresidente Vicario del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, che richiama a modello le Leggi regionali promosse in Veneto e in Friuli:

“Oltre al supporto economico per incentivare le nascite, è fondamentale dare le giuste risorse ai servizi affinché i giovani scelgano di costruire il futuro nel nostro territorio. Altre Regioni virtuose amministrate da tanti anni dal Centro destra – continua – hanno già avuto modo di emanare strumenti normativi a favore della natalità, attivando una potente sinergia tra istituzioni e Terzo Settore, promuovendo lo sviluppo di progetti innovativi e mettendo al centro i bisogni della famiglia. In questo senso – spiega Santangelo – si renderebbe utile un Forum digitale delle famiglie per consentire di mettere in connessione le persone con gli enti locali per esprimere le proprie necessità. Sarà mia priorità nel prossimo Consiglio Regionale proporre iniziative legislative che vadano in questa direzione e che si rifacciano chiaramente ai modelli che ho citato. Le famiglie abruzzesi lo aspettano e lo meritano da questo centro destra” conclude.