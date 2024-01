Di Natale sulle tante disfunzioni della Sanità nella Marsica. Ma per Asl e Regione “ va tutto bene”

Sulmona, 17 gennaio. Sui problemi della Sanità nella Marsica sulle cose che non vanno e le tante disfunzioni il dibattito continua ad infiammarsi. Poi c’è la politica troppo distratta che sembra di non accorgersi dei tanti problemi che la gente avverte e con cui deve fare i conti giornalmente.

Nelle ultime ore su questi ed altri aspetti è intervenuto il sindaco di Aielli,Enzo Di Natale con alcune riflessioni. “In attesa di un ospedale nuovo che non sapremo quando vedrà la luce- spiega Di Natale- nonostante sia già stato quasi inaugurato dai vertici regionali, quello vecchio – cioè l’unico attualmente esistente ad Avezzano – è alle prese con problemi enormi.

Ascensori per personale che non funzionano, con conseguenze che potrebbero essere fatali per quei pazienti che dovrebbero raggiungere con urgenza i reparti di chirurgia.Farmacia interna che si svuota e che spesso manca delle prime scelte tra i medicinali.

Mancanza di Elettrodi per ECG, con ipotesi surreale di riutilizzare gli stessi su più pazienti.Mancanza di guanti monouso.Mancanza di campane per prelievi.Sembra la situazione di un ospedale di guerra- rileva ancora il sindaco di Aielli- invece è quello che quotidianamente sono costretti ad affrontare i medici e gli infermieri dell’ospedale di Avezzano.



Per la regione e la Asl però va tutto bene, troppo impegnati a promettere opere faraoniche in vista degli imminenti impegni elettorali.



Un quadro preoccupante che merita di essere affrontato subito e seriamente.Per la Marsica e per i marsicani non è più accettabile essere trattati come figli di un Dio minore.



Costruire un nuovo ospedale, senza prima aver risolto i problemi che attanagliano la sanità pubblica dall’interno, è come costruire una scatola nuova ma vuota.



Mi auguro che i consiglieri regionali e i vertici Asl spendano meglio il loro tempo per attuare azioni immediate che risolvano i problemi quotidiani del nostro ospedale.La Marsica non merita prese in giro, merita, al contrario, un trattamento identico al resto della regione”.