Provincia: conferite le deleghe ai nuovi Consiglieri

L’Aquila, 12 gennaio– Con l’avvenuta convalida dei consiglieri eletti, il Presidente Angelo Caruso ( nella foto) ha comunicato le decisioni prese in merito al conferimento delle deleghe.

Gianluca ALFONSI sarà vicepresidente con delega in materia di Viabilità Area Marsica – Rapporti con Pnalm – Patto Territoriale Marsica; a Vincenzo CALVISI è stata conferita la delega in materia di Viabilità Area L’Aquila (Alto Aterno – Gran Sasso – Valle Subequana – Piana di Navelli) – Urbanistica Area L’Aquila – Rapporti con Enti cratere 2009; a Settimio Dino IACUTONE delega in materia di Edilizia Scolastica Area Marsica – Agricoltura Area Marsica – Rapporti con Parco Sirente Velino – Rapporti con Gal Marsica; a Gabriella SETTE delega in materia di Edilizia Scolastica L’Aquila – Valorizzazione Orto Botanico – Rapporti con enti Cratere 2016; a Daniele D’ANGELO delega in materia di : Ricostruzione pubblica L’Aquila – Viabilità Valle Peligna – Agricoltura Aree L’Aquila e Valle Peligna – Rapporti con Parco Gran Sasso e Monti della Laga – Rapporti con Gal Gran Sasso Velino – Ambiente Area L’Aquila; a Roberto GIOVAGNORIO delega in materia di Ambiente Area Marsica e a Ernesto FRACASSI è stata conferita la delega in materia di Urbanistica Area Marsica e Attuazione PNRR Area Marsica.