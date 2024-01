Regionali/4 – Marianna Scoccia ha deciso, correrà per “ Noi Moderati”

La scelta è stata annunciata oggi anche se da giorni se ne parlava negli ambienti politici abruzzesi

Sulmona, 10 gennaio- La consigliera uscente Marianna Scoccia ufficializza la sua candidatura alle prossime elezioni regionali del 10 marzo con la lista “Noi Moderati” all’interno del gruppo del Centrodestra capitanato da Marco Marsilio.

“La mia è una politica del fare che mi ha sempre spinto a lavorare nell’interesse della mia gente. Con forza, impegno e passione” afferma la consigliera. “La voglia di fare è la forza pulsante che anima la mia candidatura con la lista “Noi Moderati”. In questi cinque anni non mi sono mai tirata indietro, mettendomi a disposizione dei cittadini e del territorio”. E conclude: “Continuerò con dedizione e impegno a lavorare per la risoluzione delle problematiche, per lo sviluppo e l’innovazione del territorio, sempre al fianco dei cittadini, in sintonia con le nuove opportunità per costruire il futuro. E’ il fare che fa la differenza”.