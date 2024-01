Regionali/2- Luisa Taglieri,scendo in campo per il nostro territorio

Sulmona, 8 gennaio E’ stato Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, ad accogliere durante una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina nella sede “azzurra” di via in Lucina a Roma, i nuovi ingressi nel partito.

Tra i nuovi iscritti figurano esponenti di spicco della politica territoriale abruzzese, tutti presenti a Roma. A rappresentare il nostro territorio Luisa Taglieri, ex vice sindaco e ex assessore del Comune di Sulmona e candidata alle prossime elezioni regionali; oltre alla Taglieri hanno aderito al partito Daniele Palumbi, sindaco di Torricella Sicura (TE);Paolo Federico, sindaco di Navelli (AQ);Caterina Provvisiero, consigliere comunale di Teramo; Tonia Paolucci, assessore al Comune di Lanciano (CH) eAndrea Buracchio, leader dell’UDC ed ex Sindaco di Chieti, che a dicembre si è unito a Forza Italia insieme all’intera lista dell’UDC che ha preso parte alle ultime elezioni comunali di Chieti. Tajani ha inoltre annunciato la candidatura, alle prossime elezioni europee, dell’imprenditore aquilano Eliseo Iannini, che si aggiunge alla già annunciata candidatura di Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio Gran Sasso.



“Condivido fermamente l’ottimismo espresso dal nostro segretario nazionaleAntonio Tajani e sono realistici gli obiettivi che il nostro partito deve porsi, cioè superare il 10% alle prossime elezioni europee e arrivare alle elezioni regionali in Abruzzo al 15%”, ha sottolineato nel suo intervento il coordinatore regionale di Fi Abruzzo Nazario Pagano, “Fi continua infatti ad attrarre persone di grande valore sul nostro territorio e io ringrazio di cuore il segretario per la guida e la forza che sta dando al nostro movimento”.“In Abruzzo Fi va forte e ha fatto bene Tajani a esprimere fiducia sullo stato di salute del nostro partito, anche a livello della nostra regione”, prosegue Pagano, “queste adesioni certificano una crescita costante e di qualità e saranno preziosissime per le imminenti elezioni regionali, tra l’elettorato abruzzese si registra un forte bisogno di una forza politica, credibile, seria, affidabile, e Fi è una garanzia”.



Subito protagonistaLuisa Taglieri che questa mattina oltre ad aderire a Forza Italia ha ricevuto dai vertici del partito, l’investitura ufficiale, come candidata alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio regionale d’Abruzzo. “È stato un grande onore e un’emozione unica stringere la mano a Tajani a Stefania Craxi insieme a Nazario Pagano”, ha affermato Luisa Taglieri, “un’investitura importantissima nella sede di Forza Italia. Finalmente si torna a fare politica all’interno di un partito che è in fieri, che quindi si sta ricostruendo grazie anche all’azione, nel mio caso, della senatriceStefania Craxiche sta riportando i socialisti riformisti all’interno di Forza Italia. Ecco dunque che da qui si inizia questo percorso che ci vedrà coinvolti alle prossime regionali in Abruzzo, sempre al servizio del nostro territorio e della nostra regione”, ha concluso Luisa Taglieri.