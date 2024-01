Sulmona: finanziamento di oltre  1 mln di euro pere l’ambito sociale Peligno- Sangrino

l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Sulmona l’avv. Paola Fiorino

Sulmona, 5 gennaio– In data odierna il Sindaco Gianfranco Di Piero ha firmato il provvedimento di accettazione di un finanziamento di oltre un milione di euro per l’inclusione a beneficio dell’Ambito sociale Peligno e Sangrino.

Sulmona, Capofila dell’ambito sociale n.4 Peligno, composto da 17 comuni, in partenariato con l’Ecad n.6 sangrino, con l’Asl 1 Abruzzo, con le cooperative sociali (Horizon Service, Nuovi Orizzonti Sociali), con gli organismi di formazione (Sintab srl, Consorzio Pmi Alto Sangro) e con l’Ente del Terzo Settore Anffas Sulmona e l’Agenzia per il Lavoro Sgi, ha presentato il progetto Wake Up Lavoro 2, a valere sull’avviso regionale Abruzzo Include 2, ottenendo il finanziamento di 1.291.667,00 euro. Lo ha annuinmciato oggi l’Assessore alle Politiche sociali del Comune di Sulmona l’avv. Paola Fiorino

Gli obiettivi sono i seguenti:

1.rafforzare l’occupabilità di persone svantaggiate, in carico ai servizi sociali della Regione Abruzzo;

2.potenziare la sperimentazione di servizi per l’inclusione sociale e lavorativa (multitarget, multidimensionale e basato su approccio comunitario;

3. elaborare e verificare modelli di progettazione personalizzata dei percorsi di inclusione sociale connessa a nuove forme di sostegno per l’inclusione attiva;

4. valorizzare l’apporto del sistema dei servizi sociali alle finalità del Fondo Sociale e al contrasto della povertà.

Grazie al finanziamento che riguarderà i territori dell’Ecad n.4 Peligno ed Ecad n.6 Sangrino il progetto avrà 120 destinatari. Ciascuno dei soggetti beneficiari verrà inserito in un percorso di definizione di progetto personalizzato di inclusione sociale. Rispetto invece all’attivazione di azioni di inclusione lavorativa è prevista la seguente ripartizione: 80 tirocini extracurriculari, 25 tirocini di inclusione attiva e 15 Borse lavoro.

“Il consistente finanziamento- ha spiegato l’Assessore Fiorino– è un risultato importante ottenuto grazie anche al lavoro svolto con grande professionalità e impegno dagli operatori e funzionari dell’Ufficio Sicurezza Sociale del Comune che con l’occasione ringrazio a nome dell’Amministrazione. Un risultato altresì importante per le categorie di cittadini svantaggiate che godranno di benefici per l’inclusione sociale”.