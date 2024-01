Sulmona: rifiuti pericolosi nella discarica Cogesa di Noce Mattei? Il Comune si muove

Sulmona, 3 gennaio– In occasione dell’ultima seduta del Consigli0 comunale di Sulmona del 30 dicembre scorso era stato presentato un apposito ordine del giorno da parte del Consigliere Proietti per far luce sul fenomeno abbastanza chiacchierato riguardante l’ipotesi del possibile conferimento di rifiuti pericolosi nell’impianto Cogesa di Noce Mattei.

Proprio oggi l’Assessore comunale all’Ambiente l’arch. Sergio Berardi ha reso noto di aver presentato un’apposita segnalazione al Comando dei Carabinieri Forestali per far cvhiarezza sul pèroblema , ed accertare eventuali responsabilità al riguardo. Un’iniziativa apprezzabile quella dell’Amministrazione comunale che serve soprattutto per restituire serenità ai cittadini che vivono nella zona