La carovana dei diritti riparte là dove è necessario essere

Domani,giovedì 4 gennaio,Iniziativa della Cgil dell’Aquila- Torniamo a Pescasseroli per denunciare, ancora una volta, deficienze inaccettabili nel servizio Sanitario Pubblico.

Pescasseroli, 3 gennaio– Era il 10 settembre del 2022 quando sempre a Pescasseroli, a sostegno delle popolazioni del Parco, dei Comuni di Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Civitella Alfedena, e Barrea tenemmo una partecipata manifestazione.

Denunciammo le carenze della sanità pubblica che in quel territorio, peraltro specchio di un Abruzzo montano e frequentato da un turismo di qualità, si concretizzava nell’assenza di una ambulanza medicalizzata che metteva a repentaglio una intera comunità in caso di emergenza ed urgenza.

Ancora una volta la distrazione a pensar bene, la cattiva programmazione a voler essere più veritieri, priva un intero territorio di un servizio essenziale. Oggi siamo a denunciare la mancanza di una guardia medica per un bacino di popolazione importante, distante dai centri urbani e dai servizi ospedalieri e che ha bisogno di un presidio di pronta risposta e continuità assistenziale in caso di necessità. Necessità che evidentemente la Asl 1 e la Regione Abruzzo non rilevano o sottovalutano. Certo fa meno notizia offrire un servizio essenziale piuttosto che tappe ciclistiche o ritiri di squadre milionarie. Certo le esigenze dei cittadini delle aree interne sono per loro sacrificabili, sono residuali come bacini elettorali.

Per questo riteniamo imprescindibile riavviare una fase di mobilitazione a sostegno della popolazione che vive nell’area del Parco, riaprendo un confronto con le istituzioni e la politica che devono farsi carico di ricercare le necessarie soluzioni atte a restituire dignità alle nostre comunità.

L’Abruzzo è il cuore verde d’Europa, la provincia dell’Aquila ne è l’area più estesa, ma necessita di maggiore attenzione attraverso una programmazione in grado di garantire i servizi alle persone realmente diffusi ed uguali per tutte e tutti.

Per le ragioni espresse siamo i promotori di una manifestazione pubblica che si terrà Giovedì 4 Gennaio alle ore 11 presso Piazza Sant’Antonio a Pescasseroli.