Sulmona: da domani torna in servizio il bus navetta per il mercato

Lo ha annunciato stamani l’Assessore Elio Accardo-

Elio Accardo, Assessore Comunale

Sulmona, 29 dicembre- Buone notizie per il bus navetta del mercato, di nuovo in servizio da domani, sabato 30 Dicembre.

La navetta partirà dalle ore 9 da piazzale Di Bartolomeo verso Piazza Garibaldi e fino alle ore 14 farà servizio con corse ogni dieci minuti, solo nella giornata di Sabato 30 dicembre.

E’ stata inoltre prorogato il servizio di navetta turistica in partenza dalla Stazione Centrale di Sulmona.

Da mercoledi 3 gennaio 2024 l’Assessore ai Trasporti, Elio Accardo, ha disposto che il servizio di navetta sarà sostituito dalla linea C, con corse gratuite per tutti.

La linea C effettua il seguente percorso: Palazzetto dello Sport (Viale XXV Aprile) – Via delle Metamorfosi-Via Lamaccio – Via Sallustio-Viale Costanza- Via Cornacchiola- Piazza Capograssi- Via Papa Giovanni – Via Iapasseri- Ponte Capograssi- Via Federico II

Questi gli orari delle corse della linea C, da Viale XXV Aprile ( Palazzetto dello Sport) a piazza Garibaldi :

8:45 – 10:10 – 11:35 – 12:35 – 13:40

“Con l’istituzione di una corsa dedicata per gli utenti del tradizionale mercato ho voluto ampliare per tutti la possibilità di recarsi in piazza Garibaldi, dovendo rinunciare all’uso di mezzi privati a causa dell’attuale inagibilità del parcheggio coperto. Un servizio stabile attivato con mezzi e dipendenti comunali, con risparmio di risorse per l’Ente. In questo modo gli utenti del mercato potranno raggiungere piazza Garibaldi, utilizzando il trasporto pubblico gratuitamente”. Lo dichiara l’Assessore Elio Accardo.