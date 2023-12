si presenta il partito locale in un evento pubblico lunedì 18 dicembre, alle ore 17, con la presenza del presidente Gianfranco Rotondi

Sulmona, 11 dicembre- “Il nostro è un progetto che intende la politica come un servizio alla comunità. Siamo un gruppo inclusivo che nasce con l’intento di costruire un futuro migliore per tutti e tutte, mantenendo viva l’eredità della Democrazia Cristiana e portandola avanti con nuove idee e prospettive. Famiglia, giustizia, diritti e ambiente sono le parole che ispirano la nostra azione politica. Saremo sicuramente protagonisti anche in Abruzzo mostrando pragmaticità, disponibilità, ambizione e soprattutto competenza per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese”. Sono queste le premesse della nascita del nuovo partito “Democrazia Cristiana con Rotondi – Abruzzo” che si presenta ufficialmente lunedì 18 dicembre, alle ore 17.00, presso l’Auditorium Ance di L’Aquila in via Alcide De Gasperi 60.

L’evento è intitolato “La Democrazia Cristiana riparte con L’Abruzzo” e vedrà la partecipazione del presidente nazionale del partito, l’onorevole Gianfranco Rotondi, della neo commissaria regionale, la dottoressa Laura D’Antonio, oltre che numerose presenze storiche del partito che tanto hanno dato all’Abruzzo.

Nell’occasione saranno indicati i dettagli dell’organizzazione strutturale del partito sul territorio e le posizioni in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Anche in Abruzzo riprende un cammino che non si è mai interrotto: il 18 gennaio 2024, a 105 anni dalla fondazione del Ppi, e a trenta dallo scioglimento della Dc, si riaprirà il tesseramento della Democrazia Cristiana.