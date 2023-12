Sulmona: il M5S propone  “ Giocattoli in movimento” . Ecco cos’è

Sulmona ,9 dicembre- “Quest’anno, come mai prima, si è parlato di riuso e riciclo, di economia circolare e sostenibilità ambientale. Ma per noi del M5S, proteggere l’ambiente e chi ne fa parte è insito nel nostro DNA, come testimoniano le tante idee ed iniziative che quotidianamente portiamo avanti da anni, come questa diventata ormai una tradizione durante le feste natalizie. E quindi anche questo Natale ci vorremmo liberare dalla trappola delle ‘solo parole’ e sostituirle con i fatti. Sappiamo che l’invasione della plastica usa&getta non ha risparmiato nemmeno il mondo dei giocattoli. Nel nostro territorio il tema è di particolare importanza vista la disastrosa gestione del rifiuto operata da Cogesa che ha portato ad un costante indebitamento della società stessa e dei Comuni soci oltre che ad una discarica colma con diversi anni di anticipo dalla previsione di saturazione ed enormi disagi per i cittadini che abitano nelle vicinanze.

Lo dichiarano la Senatrice Gabriella Di Girolamo, il Coordinatore Provinciale Attilio D’Andrea ( già Assessore al Comune di Sulmona ) e il Consigliere Comunale Angelo D’Aloisio.

“Negli ultimi trent’anni, – spiegano – i materiali naturali sono diventati un’eccezione e anche più costosi. Ed allora, a maggior ragione, perché buttare quelli vecchi ancora in buono stato, quando potrebbero avere una seconda vita e far felici ancora molti bambini? In fondo, donare un nostro giocattolo significa condividere una parte di noi e della nostra storia e farne partecipe un bambino. All’usa&getta noi preferiamo il riciclo, il riuso e lo scambio! Diamo dunque una seconda vita alle bambole ed altri giocattoli scartati ed abbandonati, magari semplicemente ‘per limite d’età’.

Il gioco, nel nostro caso, è presto fatto, dichiara il Responsabile del Gruppo Territoriale Sulmona-Valle Peligna, Giuseppe Larosa: porta due o più giocattoli o libri presso la sede del Gruppo Territoriale Movimento 5 Stelle di Sulmona, in Corso Ovidio n. 124, nei giorni di Martedì e Giovedì del mese di dicembre, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, oppure al gazebo ” Giocattoli in Movimento” che potrete trovare nei primi giorni del mese di Gennaio 2024, sempre a Sulmona.

Successivamente i giocattoli ricevuti li doneremo a chi ne ha più bisogno. Unica condizione: tutto ciò che viene consegnato, deve essere integro e utilizzabile. In questo modo, i giocattoli ed i libri raccolti, verranno donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia. Insieme, portiamo un po’ di sorpresa e felicità a bambini meno fortunati, senza dimenticarci di aiutare l’ambiente. Con un semplice quanto importante gesto di solidarietà, riduciamo la produzione di plastica ed evitiamo che tanti cari e buoni giochi finiscano in discarica“.