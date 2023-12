Piano Clima ed energia sostenibile, i comuni in Centro Abruzzo si muovono

Domani pomeriggio ( ore 17) i consigli comunali di Pacentro, Cansano, Campo di Giove, Pettorano Sul Gizio, Pescocostanzo, Roccapia e Rivisondoli daranno il via alla filiera burocratica-

Pacentro, 1 dicembre– Prende forma il piano per l’energia sostenibile e per il clima in Centro Abruzzo. A dare avvio all’iter istituzionale, domani alle ore 17, saranno i comuni Pacentro, Cansano, Campo di Giove, Pettorano Sul Gizio, Pescocostanzo, Roccapia e Rivisondoli, che si riuniranno in forma collegiale con i rispettivi consigli comunali per dare il via alla filiera burocratica. Si tratta di un’azione ricompresa all’interno del finanziamento ottenuto dalla Green Community MAIELLA MADRE.

Nella giornata di domani prenderanno le mosse le attività propedeutiche destinate a costituire le fondamenta del Piano, il quale, nelle intenzioni dei Sindaci, deve nascere con la massima condivisione e consonanza. I sette comuni, nell’estate del 2022, avevano costituito una Green Community che si era aggiudicata un bando PNRR dell’importo di € 3.349.145,00, destinato a stimolare la crescita dell’economia circolare per preservare le risorse naturali e mitigare l’impatto ambientale delle attività umane, potenziare una filiera agroalimentare per renderla sostenibile, favorendo la competitività delle aziende agricole, sviluppare progetti integrati in materia di mobilità e fonti di energia rinnovabile in contesti isolati.

“Nella giornata di domani prenderanno le mosse le attività propedeutiche destinate a costituire le fondamenta del Piano, il quale, nelle intenzioni dei Sindaci, deve nascere con la massima condivisione e consonanza”- spiega il sindaco di Pacentro, Guido Angelilli, comune capofila del progetto secondo il quale “merita grande rilievo ed attenzione l’iniziativa congiunta dei Comuni membri, segno che anche a queste latitudini, quando le idee sono valide e gli amministratori agiscono in sintonia seguendo la stessa stella polare, è possibile creare esperienze virtuose di collaborazione ed unione di intenti”.

Nei prossimi mesi verranno posti all’attenzione delle comunità locali e del territorio tutte le altre attività che la Green Community sta sviluppando.