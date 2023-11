Sulmona: andiamo a ricominciare.Il sindaco ritira le dimissioni.Pronta la nuova Giunta

Sulmona, 20 novembre– I sulmonesi possono trarre un sospiro di sollievo la crisi che ha paralizzato per troppo tempo la vita amministrativa e politica a Palazzo San Francesco sembra essere risolta. I primi due risultati sono stati raggiunti il ritiro delle dimissioni del sindaco Di Piero e la formazione del nuovo Esecutivo completamente rinnovato e particolarmente tecnico.Resta l’ultimo passaggio quello della fiducia in Aula ma questo aspetto non costituisce per ora una preoccupazione essendo stata costruita la maggioranza necessaria per evitare lo scioglimento del Consiglio ed il ritorno anticipato al voto.

Il resto lo capiremo nei prossimi giorni. Salvo eventuali modifiche in fase di definizione dell’organizzazione la nuova Giunta comunale dovrebbe essere così composta dagli Assessori Armando Critani ( Bilancio e Partecipate), Ilenia Rico (Lavori Pubblici), Paola Fiorino ( Sociale e Partecipate), Elio Accardo ( Attività Produttive). Sergio Berardi(Urbanistica)