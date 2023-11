Il Ministro dell’Università e della Ricerca,Bernini,  venerdì ospite della “d’Annunzio” 

Campus Università Chieti-Pescara

Sulmona,15 novembre- Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sarà ospite della “d’Annunzio” venerdì prossimo, 17 novembre, alle 17:30, nell’Aula 31 del Campus universitario di Pescara, per un incontro che ha voluto inserire in occasione di una sua visita istituzionale in Abruzzo. Ad accoglierla sarà il Rettore, professor Liborio Stuppia, accompagnato dai vertici accademici dell’Ateneo, che presenterà al Ministro la realtà della “d’Annunzio”, uno dei grandi atenei italiani.

La breve cerimonia, che si aprirà con la esecuzione degli inni da parte del Coro “Ud’A Incanto”, diretto dal maestro Cristian Starinieri, si concluderà con l’atteso intervento del Ministro Bernini, primo esponente del Governo a visitare la “d’Annunzio” da quando, cinque mesi fa, si è insediato il nuovo Rettore.”Esprimo l’orgoglio di tutto l’Ateneo – dice il Rettore – per la visita del Ministro Bernini al nostro Campus di Pescara, inserendola in un programma fitto di appuntamenti ed incontri, segno di una speciale attenzione della quale sinceramente la ringrazio.

La Comunità accademica dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, i rappresentanti degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo saranno con me ad accogliere il Ministro Bernini non solo per farle sentire la nostra sincera gratitudine ma anche per rappresentarle la realtà viva di questo grande Ateneo, collocato in una posizione strategica a livello nazionale e nell’area mediterranea, che abbraccia due Città e si inserisce nel cuore pulsante di una realtà metropolitana circondata da un territorio meraviglioso per eccellenze naturali e paesaggistiche. Sarà questa che attendiamo per venerdì prossimo l’occasione e per illustrare al Ministro la nostra presenza come centro di alta formazione, di ricerca, di radicamento sul territorio e di interscambio formativo e culturale con altre prestigiose realtà universitarie nazionali ed internazionali. L’orario ed il tempo a disposizione per questo primo incontro purtroppo non consentiranno al ministro Bernini di visitare entrambi i nostri Campus universitari. Per questo – conclude il Rettore – a nome di tutto l’Ateneo, la inviterò a dedicare, appena possibile, una giornata per una nuova visita all’Università “Gabriele d’Annunzio”