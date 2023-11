Bugnara: l’orgoglio di una comunità poter onorare Giuseppe Bolino

Lo ha detto il sindaco del centro peligno Domenico Taglieri parlando dell’appuntamento in programma per sabato pomeriggio ( ore 17,30) per un convegno promosso dal Centro Studi “ Nino Ruscitti” che vuole essere “ una straordonaria occasione di riflessione per ricordare l’uomo,lo studioso, il politico fortemente innamorato del nostro territorio”-

Bugnara, 15 novembre “ Per un paese che ha deciso di investire in cultura con i suoi giovani,gli studiosi,i professionisti questa occasione del Convegno organizzato in memoria del prof Giuseppe Bolino,una figura luminosa e di grande valore, è sicuramente motivo di orgoglio ma anche stimolo a fare sempre meglio come abbiamo cercato di dimostrare. anche nel corso dell’anno che sta per concludersi con le tantee iniziative che sono state promosse e realizzate nel nostro paese”. Lo ha detto il sindaco di Bugnara,Domenico Taglieri, ricordndo che sabato prossimo 18 novembre, alle ore 17:30, presso il Centro Congressi di Bugnara (AQ), si terrà un convegno di studi sul tema “Cultura e politica: l’attualità del messaggio di Giuseppe Bolino”.

L’iniziativa, promossa dal Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti” in collaborazione con i Comuni di Bugnara e Sulmona e con la Presidenza del Consiglio regionale dell’Abruzzo, intende ricordare la figura di Giuseppe Bolino, politico e intellettuale abruzzese scomparso prematuramente nel 1984.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco di Bugnara, Domenico Taglieri, del sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, e del vicepresidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo. Seguiranno le relazioni del professor Fabrizio Politi, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi dell’Aquila, e dell’onorevole Luciano D’Alfonso, presidente emerito della Regione Abruzzo.

“Il Comune di Bugnara è lieto di ospitare questo importante convegno dedicato alla figura di Giuseppe Bolino, un uomo di cultura e delle istituzioni che ha lasciato un segno indelebile per l’intero territorio abruzzese” ha dichiarato il sindaco Domenico Taglieri.

Bolino è stato un maestro, un politico, un intellettuale e un uomo di profonda umanità. La sua attività ha contribuito a promuovere la cultura e la politica come strumenti di progresso sociale.

Il convegno è un’occasione importante per ricordare la sua figura e per riflettere sul suo pensiero, che è ancora oggi attuale e fonte di ispirazione”.