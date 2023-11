Governo: Schlein, Meloni ha gia’ fallito. Costruiamo alternativa 

Sulmona,11 novembre-“Meloni ha fallito e noi sentiamo la responsabilita’ di costruire un’alternativa credibile e vincente. Dobbiamo unire le forze ma sui temi concreti, come quelli che portiamo oggi in piazza, e non sulle formule”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein, in un’intervista rilasciata a ‘Repubblica’, nel giorno della manifestazione dem a Roma. “La piazza del popolo per la pace e la giustizia sociale. Abbiamo lanciato la manifestazione con lo slogan ‘per un futuro piu’ giusto’ per le persone per il pianeta. Quello che tiene insieme tutto e’ l’idea di eguaglianza e la difesa dei piu’ deboli. Siamo in piazza per la giustizia sociale, contro la precarieta’ e lo sfruttamento che sono favorite dalle politiche di questo governo. Per dire basta le discriminazioni contro le donne contro le persone le persone migranti e le persone Lgbtq+”, spiega Schlein.

La segretaria del Pd e’ favorevole alla proposta del presidente del M5s Giuseppe Conte di fare una battaglia comune contro la riforma costituzionale avviata dal governo. “Questo sara’ lo sforzo del Pd. Lo abbiamo fatto e lo facciamo su altri temi, come il salario minimo e la sanita’ pubblica, figuriamoci per la difesa della Costituzione e dell’equilibrio dei poteri”, sottolinea. “Questo progetto e’ un fumogeno lanciato da Meloni per distrarre dalle promesse tradite sul terreno economico e sociale – sostiene, parlando del ddl Casellati -. Ma non perquesto meno pericoloso. Indebolire ulteriormente il Parlamento intacca le prerogative del presidente della Repubblica che non potra’ piu’ scegliere il capo del governo ne’ decidere se e quando sciogliere le Camere. Comunque sono d’accordo con Galli, la democrazia non puo’ risolversi nell’acclamazione del capo ogni cinque anni. Ma la destra ha sempre sognato di smantellare

la Repubblica parlamentare nel segno di un uomo (o una donna) solo al comando. In Italia l’abbiamo gia’ sperimentato E non e’ andata bene”.