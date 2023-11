Sulmona: procedono i lavori al fiume Vella per oltre 600 mila euro

Sulmona,8 novembre- Vanno avanti speditamente i lavori di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e di sistemazione della scarpata e dell’alveo del fiume Vella, nell’area compresa tra via Lear, via Fiume e via Circonvallazione Orientale.

Per effetto dell’impegno e dell’azione dell’Amministrazione, un grave problema e tutti i rischi del caso trovano soluzione, dopo molti anni, con la contestuale pulizia degli argini del fiume che, nel tempo era diventato ricettacolo di rifiuti e folta vegetazione anche a danno del letto fluviale e del decoro dell’intera area.I lavori sono stati finanziati con fondi Pnrr dell’Unione Europea-Next Generation EU. Il loro importo è di 629.593,88 euro. L’esecuzione dei lavori è affidata all’Impresa “Ridolfi Idio e Figli srl” di Avezzano, aggiudicataria dell’appalto. A breve le riconsegna dell’opera.