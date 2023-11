Trekking d’autunno in Valle Peligna

Alla scoperta di Roccacasale e Cansano nella stagione più colorata dell’anno

Sulmona, 7 novembre– Prende il via domenica prossima l’iniziativa Autunno sui monti in Valle Peligna, organizzata dall’Associazione Wild Cansano APS insieme a ToTheSummit. Due appuntamenti con il trekking che vedranno protagonisti i territori di Roccacasale e Cansano, e, rispettivamente, il Morrone e la Maiella occidentale, nella stagione più colorata e affascinante dell’anno.

Si parte domenica 12 novembre con l’escursione Dai monti della Rocca alla Valle dei Preti. Dal punto di ritrovo, fissato nel centro storico di Roccacasale alle ore 8:30, prenderà il via un percorso ad anello lungo 11 km con un dislivello di 630 m, che condurrà i partecipanti alla scoperta del massiccio del Morrone con i suoi boschi, del rifugio Puzzacchio, della Valle dei Preti e della fonte del Beato Mariano. L’escursione è di difficoltà E (Escursionistico) ed è organizzata in collaborazione con ToTheSummit; per info, costi e prenotazioni (obbligatorie), contattare i numeri 3274265628 (Bruna) e 3917058274 (Filippo).

Domenica 19 novembre sarà la volta di Passeggiando per Cansano alla scoperta di San Nicola, con partenza alle ore 9:30 in Piazza XX Settembre a Cansano. Il percorso ad anello, lungo 5 km per 150 m di dislivello e accessibile a tutti (anche ai più piccoli), vedrà protagonista il Colle San Nicola, dove sorgono i maestosi viadotti ferroviari della Transiberiana d’Italia, la stazione ferroviaria di Cansano e la chiesa-eremo di San Nicola, che per l’occasione sarà straordinariamente aperta e oggetto di visita guidata. Nel giardino della chiesa i partecipanti ascolteranno dal vivo l’antica orazione del pane di San Nicola e in seguito prenderanno parte alla degustazione di prodotti locali a cura dell’agriturismo La Casetta di Nerina, tra cui il tradizionale pane di San Nicola preparato per l’occasione del locale forno Pancaffè. L’escursione si concluderà con la visita al murale dell’orsa Amarena, apparso di recente nel centro storico di Cansano. L’attività è di difficoltà T (Turistico); per info, costi e prenotazioni (obbligatorie), contattare i numeri 3274265628 (Bruna) e 3289027558 (Manuel).

Entrambe le escursioni prevedono scarpe da trekking obbligatorie, acqua, spuntini energetici e, limitatamente all’appuntamento del 12 novembre, il pranzo al sacco. La quota di partecipazione è comprensiva di Assicurazione RC e, solo per l’escursione del 19 novembre, di degustazione gastronomica. Per rimanere aggiornati sulle iniziative di Wild Cansano e ToTheSummit, seguire i relativi profili Instagram e Facebook.