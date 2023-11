Editoria: Il volume di Edoardo Puglielli al FLA di Pescara

“Lottavamo per il pane e per la libertà” il volume di Edoardo Puglielli pubblicato dalla casa editrice Radici di Capistrello sarà presentato a Pescara domenica 12 novembre 2023 alle ore 15.00 presso la Sala Verde del Circolo Aternino in occasione del Festival dei libri e altre cose.

“Lottavamo per il pane e per la libertà” di Edoardo Puglielli, il primo contributo organico allo studio della storia politica e sociale del comune di Pratola Peligna dall’età giolittiana agli anni che precedono di poco la stagione di lotte del ’68, sarà ospite con la casa editrice Radici del Festival FLA che si terrà a Pescara dal 9 al 12 novembre. La presentazione è in programma alle ore 15.00 di domenica 12 novembre presso la la Sala Verde del Circolo Aternino in Piazza Giuseppe Garibaldi 51 a Pescara.

La casa editrice di Capistrello sarà inoltre protagonista di una seconda presentazione alle ore 16.00 presso la sala video del Museo delle Genti d’Abruzzo con Michela Di Lanzo, Adriana Gandolfi e Andrea Padovani e il volume “Fest’ e fiera. Calendario illustrato dei riti abruzzesi”

Soddisfatto l’editore Gianluca Salustri, che ci tiene a sottolineare come «il FLA a Pescara sia ormai un punto fisso del calendario editoriale italiano e far parte stabilmente del suo programma, insieme ad alcuni degli autori e delle case editrici più importanti del panorama nazionale, era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati. In più, e questa è la grande novità del nostro 2023, quest’anno rappresenterà anche il trampolino di lancio verso la prima partecipazione alla fiera Più Libri Più Liberi di Roma in programma a dicembre, dove contiamo di incontrare dal vivo molti dei lettori che ci seguono anche da fuori regione».

Gli impegni di Radici Edizioni a Pescara si concluderanno infine giovedì 16 novembre alle 18.00, quando l’autore Fabio Iuliano presenterà il suo “Oceans” alla Feltrinelli di via Milano.