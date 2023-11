Il ” giallo” della palestra ITI: ora il Pd di Pratola chiede le dimissioni di Caruso e Tarantelli

Pratola Peligna, 4 novembre– Gli schiaffoni politici che sta prendendo Pratola negli ultimi anni , non li ha mai presi in tutta la sua storia! Nonostante la Destra governi in Comune, Provincia, Regione e da un anno anche al Governo, Pratola non ne ha avuto alcun beneficio, anzi…! La faccenda ITI è un esempio di quanto grottesca sia l’azione politica della destra al potere . La Provincia di L’Aquila è responsabile della gestione delle scuole superiori con il suo Presidente Angelo Caruso e con il Consigliere Provinciale con delega alle scuole per il territorio, nonché Vice Sindaco di Pratola Peligna, Nunzio Tarantelli.Inizia così un comunicato del Pd di Pratola Peligna sulla vicenda della palestra che in questi giorni sta infiammando il dibattito politico

L’ITI è un fiore all’occhiello dell’istruzione non solo del territorio ma di tutto l’Abruzzo. In un momento di difficoltà per gli edifici scolastici del territorio, si legge ancora nel documento del Pd, l’ITI si è trasformato in un ampio contenitore e ha dato ospitalità a diversi istituti scolastici chiusi per vulnerabilità sismica: scuole elementari , Istituto agrario, Istituto per Geometri e Istituto per Ragionieri. Ciò è stato possibile grazie alla visione che politici di Pratola del passato hanno avuto , avevano fortunatamente ragionato in “grande”! l’ITI è una risorsa educativa di eccellenza , da sempre una opportunità di crescita e realizzazione professionale per molti studenti, grazie alla qualità dei docenti e delle strutture, tra cui laboratori di prim’ordine.

Ebbene, la “maldestra” azione politica dell’ente provinciale di L’Aquila e, in particolare la superficialità del Presidente Caruso e del Consigliere Provinciale Tarantelli, hanno seriamente rischiato di compromettere questa bella realtà. Ricorderete tutti la vicenda della perizia, ben celata nel cassetto e ignorata da tutti, che sollevava dubbi sulla stabilità dell’edificio, scoperta e divulgata da un giornalista.

Ricorderete i disagi quali la riapertura ritardata, la necessità dei controlli , le perizie sulla staticità e i relativi costi, gli istituti tecnici per geometri e ragionieri che sono stati costretti ad andare via ed affittare un edificio a Sulmona , la chiusura dei laboratori per più di un anno, la chiusura della palestra sine die. Dopo il pasticcio della segreta e celata perizia, spiega il Pd, ci si aspettava maggiore trasparenza, serietà e competenza, invece no. Nonostante i lavori eseguiti sui laboratori, gli stessi non venivano riaperti subito per mancanza di certificati che la Provincia mancava di reperire ( chissà forse non aveva guardato bene nei cassetti). I laboratori venivano riaperti solo qualche giorno fa a seguito delle proteste di studenti e genitori. La Palestra invece rimaneva chiusa senza apparenti speranze, visto che non si trovava il progetto originario e non era stato previsto nemmeno un centesimo per eventuale necessaria perizia o ristrutturazione . A questo punto dal cilindro, o meglio dal solito cassetto di qualche ufficio della Provincia, viene rinvenuto il progetto originario e si scopre che la palestra dell’ITI , come del resto tutto l’istituto, è ben costruito e non necessita di alcuna ristrutturazione e gli studenti possono ritornare a utilizzare la palestra. Dunque gli studenti hanno fatto a meno della palestra per più di un anno senza motivo! L’inadeguatezza dell’Ente Provincia di L’’Aquila è evidente , dannosa ed anche costosa. Il Pd di Pratola Peligna invita il Presidente della Provincia Angelo Caruso e il Consigliere Provinciale Nunzio Tarantelli a rassegnare le proprie dimissioni “

Questo il documento integrale del Pd di Pratola Peligna ma c’è da giurarci che questo è solo il primo capitolo d ella vicenda. Staremo a vedere