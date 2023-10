L’Aquila per tre giorni capitale della ricerca economica

Pnrr e politiche di sviluppo, migrazioni, disastri: queste e tantissime altre le tematiche analizzate da oltre 500 ricercatori attesi alla riunione SIE ospitata dal Gran Sasso Science Institute

L’Aquila,17 ottobre- La conferenza della Società italiana di economia, fondata nel 1950 e tra i più importanti promotori della ricerca economica nel nostro Paese, arriva nel capoluogo abruzzese dal 19 al 21 ottobre, ospitata dal Gran Sasso Science Institute (GSSI) con la collaborazione del Consiglio regionale e dal Comune dell’Aquila.

Sono attesi oltre 500 economiste ed economisti in arrivo dalle università italiane ed estere: divisi in 120 sessioni tenute negli spazi del GSSI e del Consiglio regionale, presenteranno gli ultimi risultati accademici sulle più varie tematiche, dalle migrazioni all’inflazione, dall’energia ai disastri naturali, dalla green economy al mercato del lavoro.

In particolare, i temi della teoria economica saranno discussi nella sessione dedicata a Luigi Pasinetti, importante economista italiano recentemente scomparso. L’economia internazionale, la tecnologia, il lavoro, le imprese, le catene globali del valore, i giovani e l’emigrazione, le questioni di genere, le disuguaglianze sono poi al centro di numerosi tavoli. Tantissimi, e importanti, anche i temi dell’attualità economica: sessioni ad hoc saranno dedicate non solo al Pnrr, ma anche alle politiche italiane ed europee.

Paola Iverardi (GSSI)

La conferenza, organizzata dalla SIE e coordinata all’Aquila dall’area di Social Sciences del GSSI, ospiterà anche quattro plenarie: il keynote speech di Mariana Mazzucato (UCL Londra) su “Economic policies for the long term: mission orientation and state capabilities”, l’incontro con Matthias Doepke (LSE), autore di una ricerca economica e di un libro sull’economia parentale, la presentazione del progetto della SIE dal titolo “L’economia italiana negli anni venti” e infine una discussione sull’evoluzione delle imprese e dei settori economici, che prende spunto dai lavori accademici di Giovanni Dosi (Scuola Superiore Sant’Anna) sui temi dell’innovazione, dell’organizzazione d’impresa e della dinamica industriale, guidata dagli interventi dei professori Gianmarco Ottaviano (Bocconi) e David Soskice (LSE).”

“I cambiamenti in atto in questi anni come sappiamo hanno ripercussioni dirette e immediate sulla vita di tutti, anche e soprattutto sotto un profilo sociale ed economico – ha commentato la rettrice del GSSI Paola Inverardi – è dunque fondamentale spingere i confini della ricerca sempre più avanti: siamo quindi molto orgogliosi di poter ospitare la conferenza annuale della SIE, un momento di confronto molto importante per il mondo accademico italiano”.

