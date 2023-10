Protezione civile, sottoscritto accordo tra Agenzia Regionale ed Ente ‘Scuola edile’

Sulmona, 14 ottobre– L’Agenzia Regionale di Protezione Civile e l’Ente paritetico unificato per la Formazione, la Sicurezza e la Salute della provincia dell’Aquila (ESE – CPT L’Aquila) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per l’erogazione di corsi di formazione e di aggiornamento in favore degli appartenenti alle associazioni abruzzesi di protezione civile essendo, l’ESE – CPT, ente formativo professionale atto a erogare formazione qualificante nel mondo del lavoro.

Il documento è stato firmato dal direttore dell’Agenzia Regionale, Mauro Casinghini e dal Presidente dell’ESE-CPT, Sergio Palombizio nella sede della scuola, a San Vittorino.

Le due istituzioni, in virtù della convenzione sottoscritta, sono impegnate a collaborare tra di loro nella diffusione della cultura dell’informazione e formazione delle buone prassi per la riduzione dei rischi durante lo svolgimento delle attività statutarie, attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall’ESE – CPT L’Aquila per i dipendenti dell’Agenzia Regionale, impegnandosi, lo stesso organismo formativo, a riconoscere un’agevolazione sui costi di partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento.

Stesso trattamento sarà riservato anche alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che vorranno qualificare personale, anche volontario, impiegato nel Sistema regionale di Protezione Civile mediante corsi specifici di aggiornamento e di formazione.

A tal fine, l’Agenzia Regionale è impegnata a mettere a disposizione dell’ente formativo, in caso di necessità di corsi specifici nelle materie di Protezione Civile, proprio personale qualificato, specifici mezzi o aree esercitative.L’accordo avrà validità triennale e potrà essere rinnovato.