Santangelo su  Assemblea annuale degli allievi Scuola Nazionale Amministrazione

L’Aquila, 14 ottobre. “ Siamo molto contenti di ospitare all’Aquila l’Assembea annuale allievi Sna ( scuola allievi dell’Amministrazione) un momento di confronto importante che richiama all’attenzione la prossima apertura della Scuola della Pubblica Amministrazione in città che, insieme al GSSI, alla Scuola dei Vigili del Fuoco e alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, accrescerà la vocazione di alta formazione del capoluogo d’Abruzzo”.

Così Roberto Santangelo,Vicepresidente del Consiglio Regionale d’Abruzzo, intervenendo in occasione dell’Assemblea Annuale allievi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione ospitata all’Aquila presso la Sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo.

“Ho ricevuto dal Ministro Funzione Pubblica Paolo Zangrillo rassicurazioni sulle tempistiche e le risorse da dedicare alla Scuola e ormai siamo quasi in dirittura d’arrivo. Sarà un punto di riferimento significativo non solo per la nostra città, ma anche per l’intero territorio.”

Santangelo ha continuato sottolineando l’importanza della PA dal punto di vista del lavoro:“La Pubblica Amministrazione rappresenta una risorsa importante dal punto di vista del lavoro soprattutto nel Centro – Sud, dove ci sono meno aziende rispetto al Nord Italia. C’è bisogno di inserire nel pubblico impiego personale competente, in modo da offrire una prospettiva di stabilità professionale alle persone e, al contempo, migliorare l’efficienza del servizio pubblico. Per troppi decenni l’Amministrazione Pubblica è stata considerata come un mero apparato burocratico, ancorato a meccanismi ripetitivi e antiquati – ha aggiunto Roberto Santangelo – È importante dare di nuovo il giusto peso alla struttura amministrativa in termini di innovazione e di specializzazione dei suoi impiegati e dirigenti, perché solo così si può pensare ad un’amministrazione semplificata, più veloce e al servizio del cittadino”.

Il Presidente dell’Associazione Alunni SNA, Alessandro Romano, durante il suo intervento ha rimarcato l’importanza dell’Assemblea annuale allievi all’Aquila, una città che ha subito un terremoto devastante, ma ha anche trovato la forza e gli stimoli giusti per ripartire e guardare al futuro.

“Siamo felici di essere qui a testimoniare la vicinanza al tema della ricostruzione – ha dichiarato Romano – e voglio esprimere il mio ringraziamento alle Istituzioni per il sostegno logistico organizzativo e per la splendida accoglienza”.